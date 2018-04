Rimini, volley femminile serie B2, Stella sconfitta a Imola

Sport

Rimini

| 11:43 - 29 Aprile 2018

Clai Imola si impone nella gara che gli consente di guadagnare i play off, non senza qualche difficoltà. Le motivazioni per le due compagini erano decisamente differenti in quanto la Stella, già matematicamente salva, non aveva alcun obiettivo da raggiungere, mentre le Imolesi si giocavano la stagione. Le Riminesi, libere da qualsiasi pressione, iniziano la partita alla grande, Biselli chiede di forzare la battuta creando evidenti difficoltà alle padrone di casa. Per contro, Ambrosini, ben supportata dalle ricettrici, smarca facilmente Bandini, Francia e Gugnali che non si fanno pregare a mettere la palla

a terra. Il primo set è saldamente in mano alle Stelline che chiudono senza intoppi il parziale. L'inizio del secondo set mostra subito segnali differenti, Rimini continua a giocare bene, ma la battuta non è più così ficcante e questo basta al Clai per registrare il proprio gioco e mettere in campo la propria superiorità tecnica e fisica. Tre set filati che non lasciano spazio alle riminesi, comunque protagoniste di una buona gara.