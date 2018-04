Baseball, i Pirati di Rimini fanno il bis a Parma (5-11)

Sport

Rimini

| 11:26 - 29 Aprile 2018

Rimini vince anche sua anche gara2, giocata sul diamante del Parma. Successo largo mai in discussione in virtù di un lineup puntuale nel concretizzare le occasioni (5-11). Seconda doppietta per la squadra di Ceccaroli. I romagnoli partono subito forte (0-4 al primo inning, doppio di Celli), poi un doppio di Angul spinge a casa Romero. Nel quarto inning Parma accorcia (1-4). Rimini si scatena alla nona ripresa mettendo a segno, contro Escalona prima e Santana poi, quattro valide (doppio di Garbella, triplo a basi piene di Llewellyn) per il 2-11. Contro Morellini i ducali segnano tre punti: prima con singolo di Scalera e triplo di Kotsoyanopu, poi con singoli a basi piene di Sambucci e Morejon. Sul monte riminese è Kelly Tocca ad entrare e ottenere l’ultima eliminazione della gara.