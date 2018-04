Calcio: Matteo Brighi conquista la serie A con l'Empoli, le congratulazioni del Rimini

Sport

Rimini

| 10:18 - 29 Aprile 2018

Pareggiando 1-1 con il Novara, l'Empoli ha conquistato la matematica promozione in Serie A. Un traguardo raggiunto con merito dai biancoazzurri allenati da Andreazzoli, che a gennaio ha potuto contare su un rinforzo di esperienza, il riminese Matteo Brighi. Il Rimini Calcio si è congratulato con il 37enne centrocampista in una nota pubblicata sul proprio sit ufficiale: "Il Rimini F. C. formula le più vive congratulazioni a Matteo Brighi che, con la casacca dell’Empoli, ha centrato la promozione nella massima serie con quattro giornate di anticipo. A Matteo, riminese doc e che proprio con la maglia a scacchi ha debuttato tra i professionisti dando il via a quella che sarebbe poi diventata una luminosa carriera, l’abbraccio di tutta la famiglia biancorossa". Proprio Brighi potrebbe essere il primo acquisto del Rimini dopo il ritorno tra i professionisti. Il giocatore sceglierà se chiudere la carriera in A con l'Empoli o se fare ritorno nella sua città e nella squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico.