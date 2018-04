Dal 4 maggio scatta a Cervia il mese del biliardo: novemila partite, settemila i giocatori

Sport

Cervia

| 09:37 - 29 Aprile 2018

Per il ventiquattresimo anno consecutivo si svolgerà dal 4 maggio al 3 giugno 2018. al Palazzetto dello Sport di Cervia “il mese del biliardo Stefano Biondi". L’inaugurazione è prevista per venerdì 4 maggio alle ore 21 con la presenza della famiglia Biondi al cui figlio Stefano, poliziotto di Montaletto di Cervia deceduto tragicamente il 20 aprile del 2004, è intitolato “ il mese del biliardo”. Al termine del cerimoniale di apertura si giocherà la finale di coppa campioni fra i del detentori Italiana Assicurazioni Bussecchio Forlì e Rg Impianti Settecrociari Cesena, le fasi eliminatorie del 7° Memorial Tiziano Rossi ed il primo turno dei play out di serie A1 che vedrà impegnati il Pronto Poster Settecrociari Cesena contro il Pizzeria Auriga Rimini ed il Borin President Park contro il Leon D’Oro Molinella 2.

L’appuntamento più spettacolare del mese del Biliardo a Cervia è fissato per il sabato 6 e domenica 7 maggio col campionato italiano master di goriziana maschile ripreso dalle telecamere di Raisport e nelle stesse giornate si disputerà il campionato italiano di italiano over 65, under 23 e femminile individuale. Nel week end del 12 e 13 maggio fari puntati sul 1° campionato italiano di csb “trofeo Unogas Umbria” a cui parteciperanno i vincitori dei campionati regionali di Marche, Umbria, Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria e le prime due dell’Emilia Romagna (i campioni del Manuel Caffè Bocciofila e la seconda classificata Nafta Abbigliamento Taverna Verde Forlì). Nel week end successivo assegnazione del titolo italiano di prima categoria individuale 4° Memorial Luciano Guerrini e dell’italiano di terza categoria individuale 1° Memorial Damiano De Lorenzi.

Un altro momento attesissimo del mese del biliardo sarà quello dell’ultimo week end di maggio in cui si disputeranno gli italiani a squadre miste e la poule supplementare dei master e poi gran chiusura del mese del biliardo con i giochi nazionali studenteschi venerdì 1 e 2 giugno e con l’assegnazione della Stella dell’Emilia Romagna a squadre il 3 giugno.

Si disputeranno circa 9000 partite e saranno impegnati tantissimi dei tesserati F.I.Bi.S. boccette di tutta Italia (6.000) e di stecca regionale (1000) ininterrottamente tutti i giorni feriali dalle 20.00 alle 24.00, nei giorni prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 24.00. Durante i turni infrasettimanali si assegneranno anche i titoli romagnoli e provinciali a squadre, individuali, coppie di tutte le serie e categorie. Manifestazione principale a squadre del mese del biliardo è il torneo “Stella dell’Emilia e Romagna” cui partecipano le diciotto squadre del campionato regionale di serie A1 e le migliori sei dei due gironi di serie A2 e grande interesse destano anche i campionati regionali di serie A2 (24 squadre), romagnoli di serie B (31 squadre) e serie C (52 squadre).Uno spazio di rilievo avrà anche la goriziana a squadre con la disputa della Stella dell’Interregionale con le otto migliori compagini e del romagnolo con 31 squadre in lizza. Presenza certa quella di Teleromagna con l’arcinoto “Il Pallino Blu” in onda ogni settimana sul canale 14 di giovedì alle 17.00 e ore 24.00 e il venerdì alle ore 24,00 e su Teleromagna Mia canale 74 ogni giovedì alle ore 13.00 e 19,00 e sabato alle ore 17,00, il tutto visibile on line e sul sito www.fibisromagna.it. Inoltre è prevista la consueta diretta streaming su diretta fibis live on demand di Luciano Semprini e Massimo Berselli e per la prima volta tutte le partite in corso saranno consultabili su una pagina on line curata dalla Gcs di Mirko Bianchi.