Pennabilli, torna 'mercato verde': la fiera dedicata a piante e fiori raddoppia l'appuntamento

Eventi

Pennabilli

| 17:59 - 28 Aprile 2018

Quest’anno il tradizionale e colorito appuntamento con la fiera Mercato Verde di Pennabilli si arricchisce con una data in più. In occasione della celebrazione del patrono di Pennabilli San Pio V, la Pro Loco di Pennabilli organizza l'evento, nel giardino più bello della Valmarecchia, sabato 5 e domenica 6 maggio.





Numerose le attività che arricchiscono la manifestazione e che si affiancano all’esposizione di piante come laboratori e spettacoli; le splendide voci del coro “canta che ti passa” allieteranno i visitatori nella giornata di sabato, esibendosi in onore del Santo Patrono San Pio V mentre, nella giornata di domenica, la “RetroMarching Band” coinvolgerà il pubblico in un’atmosfera vintage, allegra e raffinata, passeggiando per le vie del paese.





Affiancheranno l’esposizione dei vivaisti numerosi artigiani locali che propongono i loro manufatti artistici, ed infine, a completare l’offerta, ci saranno prodotti alimentari del territorio e prodotti erboristici.





Un settore della Fiera sarà inoltre riservato al mercatino dell’usato, in piazza Garibaldi.

I ristoranti locali propongono menù a tema con piatti tradizionali di primavera, erbe di campo ed altre specialità del territorio della Valmarecchia. I diversi menù saranno esposti in piazza Vittorio Emanuele.





La fiera del Mercato Verde di Pennabilli, insomma è un’occasione festosa per trascorrere una giornata spensierata con intrattenimenti di qualità a tema natura. Un’occasione per gustare i prodotti sani e buoni della Valmarecchia, preparare gli orti ed ornare i giardini.





Sabato 5 Maggio: in Piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 15 esposizione e pesca della Biodiversità; progetto "Orto dell'incontro" promosso dall'I.C.Olivieri di Pennabilli e dal Musss - Museo Naturalistico e Ceas del Parco Sasso Simone e Simoncello.

Dalle 16 esibizione in onore del Santo Patrono del coro 'Canta che ti passa'.





Domenica 6 Maggio: dalle ore 15 intrattenimento musicale per le vie del paese con la “RetroMarching Band”.





Laboratori e dimostrazioni:

lavorazione del metallo con Mario Cesari;

lavorazione del legno con Aldo Fiorentini;

corso di ricamo a cura del 'Bosco dei Regali';

"Il giardino degli insetti", a cura di Apicoltura Willy ed Officine degli eventi;

stampa su tessuto a cura dalla 'Stamperia di Carpegna'.