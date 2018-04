FOTO: al via "Cattolica in Fiore", cinque giorni dedicati a fiori e piante nelle vie del centro

Attualità

Cattolica

| 17:23 - 28 Aprile 2018

Oltre 40 espositori in pieno centro città fino al 1 maggio. Cattolica si è trasformata anche quest'anno in un grande vivaio offredo tutto quanto il mercato del settore ha in serbo. Cattolica in Fiore ha proposto la stessa formula degli anni precedenti, accostando gli stand e la grande area espositiva ricavata in via Curiel, viale Bovio, piazza Mazzini e piazzale Primo Maggio a musica, animazione e intrattenimento. Premiata con mille euro l'esposizione più bella all'azienda 'Fiori dell'Adriatico'. Foto Ballante.