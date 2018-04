Rimini Calcio attende la Correggese al Neri: ritorna Cicarevic, Buonaventura in panchina

Sport

Rimini

| 15:53 - 28 Aprile 2018

In attesa della poule scudetto, per il Rimini domenica sarà l'ultima gara di campionato al Romeo Neri. E' attesa una grande cornice di pubblico anche per l'iniziativa della società che ha scelto di far pagare per l'ingresso il prezzo simbolico di un euro. I biancorossi sfideranno la Correggese, in corsa per la salvezza: mister Righetti ritrova Cicarevic, che nel ruolo di trequartista affiancherà Traini e Ambrosini. Buonaventura, anch'egli recuperato, partirà dalla panchina. Senza Arlotti, gli under saranno Viti, Variola, Guiebre e uno tra Romagnoli e Mazzavillani. In difesa l'indisponibile Petti sarà rimpiazzato da uno tra Vesi e Righini.





PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2): Scotti - Vesi (Brighi) Brighi (Righini) Mazzavillani - Viti Variola Montanari (Capellupo) Guiebre - Cicarevic - Traini Ambrosini.