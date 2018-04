Riccionese rapinato del portafoglio e minacciato con una bottiglia di vetro: arrestati due pregiudicati rumeni

Cronaca

| 15:49 - 28 Aprile 2018

Momenti di paura per un giovane riccionese, nella tarda serata di venerdì, minacciato con una bottiglia di vetro dopo essere stato derubato del portafoglio. I fatti sono avvenuti in viale Tasso: la vittima è stata avvicinata da due pregiudicati rumeni che, distraendolo con la richiesta di informazioni, gli hanno portato via il portafoglio contenente 60 euro. Il giovane si è accorto del furto e li ha inseguiti: una volta raggiunti ha dovuto desistere, sotto la minaccia di una bottiglia impugnata dai malviventi come arma. A quel punto però sono intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni passanti. I due rumeni sono stati arrestati per rapina.