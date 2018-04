La sfida di Marco, disabile che viaggia in barca a vela per l'Italia assieme al suo cagnolino

Attualità

Rimini

| 15:03 - 28 Aprile 2018

E’ partito per il suo Giro d’Italia in solitaria con Muttley, l’inseparabile cagnolino, dall’Arsenale di Venezia il 22 aprile. Tetraplegico per un grave incidente dal 2001, Marco Rossato 43enne da vicentino senza mare, ora vive a Cecina ed è nel comitato para-olimpionico di vela. E’ già diventato una celebrità, poiché dotato di grande carisma, è testimonial infaticabile dell’accessibilità alla vela per tutti, soprattutto i disabili che ora non potrebbero avere la patente nautica e navigare soli, e del mare pulito, senza plastica e inquinamento. Per questo è diventato subito amico di Rimini e del comitato che si sta battendo contro la Plastica in Mare. Roberta Frisoni, assessore alla Mobilità e Qualità urbana, insieme all’ammiraglio Aleardo Cingolani (Lega Navale), Manuela Fabbri promotrice della petizione su Change.org, Enzo Pastore (Marinando), lo hanno invitato al prossimo Ecomondo e a divulgare nelle scuole di Rimini, l’educazione civica e il rispetto dell’ambiente che passa dal suo infaticabile e appassionato impegno sul mare.

Foto: Dorin Mihai