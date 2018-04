FOTO: due nuove 'fiammanti' e moderne ambulanze per la Croce Verde di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 14:17 - 28 Aprile 2018

Nuovi mezzi per la Croce Verde Novafeltria. Dai primi giorni del mese di maggio la Cooperativa Sociale Croce Verde, proseguendo il costante investimento nell'ammodernamento del proprio parco automezzi, renderà operative due nuove ambulanze di soccorso avanzato 4x4, per l'espletamento dei servizi 118 in Valmarecchia. Le due ambulanze, dotate delle più moderne e sofisticate tecnologie, saranno dislocate nelle postazioni 118 di Novafeltria e di Ponte Messa di Pennabilli.