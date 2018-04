Santarcangelo, le modifiche alla viabilità previste per il 1 maggio

Attualità

| 13:50 - 28 Aprile 2018

Martedì 1° maggio torna a Santarcangelo la Festa dell’Agricoltura in Piazza, organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per l’occasione sono previste alcune modifiche alla circolazione, a partire da piazza Gramsci dove dalle 7,30 alle 19 non si potrà né accedere né sostare. Transito e sosta saranno vietati dalle ore 10 alle 11,30 anche nelle seguenti vie: Cavallotti, Pascoli (nel tratto compreso tra le vie Cavallotti e Celletta Roccari), Celletta Roccari e Dante di Nanni (nei tratti compresi tra le vie Celletta Roccari-Piave e tra le vie Garibaldi-Cavallotti). Altre limitazioni riguarderanno le vie Piave, Togliatti, E. Sancisi, Celletta dell’Olio nel tratto tra via E. Sancisi e la rotonda di via Marini/Cupa, via Garibaldi e viale Marini. Nel corso della manifestazione resterà chiusa anche via di piazza Ganganelli davanti al municipio (dalle ore 10 alle 19).

Per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa organizzata dall’associazione Culturale Mutoid e dall’Anpi di Santarcangelo al parco artistico Mutonia sono previste ulteriori modifiche alla viabilità: dalle ore 9 alle 24 via Vecchia Marecchia sarà chiusa al traffico, con accesso consentito soltanto a persone disabili e residenti nelle vie limitrofe (tutti i dettagli nell’ordinanza integrale pubblicata sul sito del Comune). In via Le Fosse – stessa fascia oraria –in vigore il senso unico in direzione Santarcangelo-Rimini, che interesserà anche via Gronda Est. Inoltre non si potrà accedere in via Montalaccio con direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Dell’Orzo e via Gronda Est. Quest’anno attivi per la festa anche due bus navetta, dalle ore 10 alle 24 (per gli itinerari delle due linee consultare l’ordinanza su www.comune.santarcangelo.rn.it).