S.Giovanni in Marignano, ancora posti disponibili per il pranzo di beneficenza per l'ospedale di Cattolica

| 13:41 - 28 Aprile 2018

Ancora aperte le prenotazioni per il pranzo di beneficenza in programma domani, domenica 29 aprile, a cura del Centro Sociale Autogestito, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e con la partecipazione di tantissime associazioni marignanesi. L’intero ricavato del pranzo sarà devoluto all'Unità Operativa "Day Hospital Oncologico" dell'Ospedale Cervesi di Cattolica per l'acquisto di Apparecchi Elettromedicali, grazie agli accordi presi con la Dott.ssa Manuela Solaroli e il Dott. Mario Nicolini che saranno anche presenti al pranzo.

“Questo pranzo è una bella occasione di condivisione promossa dall’Associazionismo marignanese – afferma l’Amministrazione Morelli- ma anche un’occasione per fare del bene. Tantissime Associazioni marignanesi si sono già mobilitate per l’organizzazione e speriamo che anche la cittadinanza partecipi numerosa. Maggiori saranno le adesioni e maggiore sarà la possibilità di acquistare apparecchi elettromedicali. Vi aspettiamo dunque per condividere bei momenti e sostenere e potenziare servizi sanitari che offrono un ottimo e prezioso servizio a chi è in situazioni di malattia. Grazie a chi sarà con noi!”