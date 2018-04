Novafeltria si mobilita per la squadra di calcio, Morciano vuole difendere il primato a Sant'Ermete

Sport

| 13:38 - 28 Aprile 2018

Domenica 29 aprile sarà una grande giornata per tifosi e appassionati del girone H di Prima Categoria. La 29esima giornata sarà infatti il turno cruciale per decidere le sorti della stagione. Da una parte l'ex capolista Novafeltria, che al Comunale ospita un Riccione fuori dai giochi, reduce da due vittorie consecutive che però sono state precedute da un ciclo di quattro gare con un solo punto in carniere. Dall'altra il Morciano, che guida con un solo punto di vantaggio sui ragazzi di Fabbri, ma che domenica si gioca il primato in casa della terza, il Sant'Ermete, a -3 dal Novafeltria e a -4 dal Morciano.





Nel girone di ritorno il Novafeltria ha vinto tre sole gare su dodici, tutte in casa, con Colonnella, Vallesavio e Junior San Clemente. Tuttavia hanno perso solo in casa del Verucchio, mentre il solo Miramare ha violato il 'fortino di casa', nel girone d'andata. A Novafeltria si punta fortemente sul 'calore' della nutrita rappresentanza ultras e dei tifosi che seguono la squadra anche in trasferta. Tutto il paese si sta mobilitando e c'è da aspettarsi al Comunale un pienone d'altri tempi. La società ha fatto appello alla cittadinanza, a inizio settimana, pubblicando un post su Facebook, accompagnato da una simpatica immagine gialloblu (foto): "Il pallone in questi ultimi due anni ha riportato il nostro paese a far parlare ovunque, c’è grande rispetto per il Novafeltria sia a livello di Prima Squadra che di settore giovanile. L’appello è di non lasciare questi ragazzi soli ma di compiere con loro quello che per tutti noi si tratterebbe di una grande, grandissima impresa. Sperando di aver toccato con queste due semplici righe il vostro cuore e la vostra coscienza, per una volta, non rimanete in poltrona a guardare il calcio dei grandi, perché a due passi avete quello dei piccoli che può far diventare GRANDE il Vostro, il Nostro paese".





In casa Morciano c'è apparente tranquillità, all'ultima gara di campionato, con un Verucchio fuori dai giochi, è necessario per i biancorossi arrivare con i tre punti conquistati a spese del Sant'Ermete. La società non vuole creare troppa pressone: "Siamo consapevoli dell'importanza della partita, ma anche del fatto che si tratti di uno sport, fatto di vittorie e sconfitte, quindi il primo obiettivo è cercare di divertirsi". La società fa sapere che il paese e lo stesso Sindaco Ciotti stanno trasmettendo forte sostegno, ma l'appello è lo stesso del Novafeltria: l'invito a tutta la cittadinanza a recarsi a Sant'Ermete per sostenere i biancorossi allenati da Amadori, poiché "la vittoria sarebbe un risultato per tutto il paese, non solo per la squadra e Morciano deve tornare presto nel calcio più importante che gli compete, come in passato". Appello circolato sui social, ma anche con del tradizionale volantinaggio (foto).





Il Sant'Ermete non sarà di sicuro uno sparring partner del Morciano, anche se il primo posto è lontanissimo: i 'verdi' di Pazzini hanno i tre punti 'bonus' dell'ultima giornata (doveva giocarsi la gara con il Real Miramare), ma per vincere il campionato devono battere il Morciano e sperare che il Novafeltria non faccia più di due punti in due partite. Il Sant'Ermete non vuole però mollare. "Proveremo a fare l'impresa", è il commento laconico della società. Con mille rimpianti per i due punti gettati al vento domenica con lo Junior San Clemente: con una vittoria in più, la sfida con il Morciano avrebbe avuto altro sapore.