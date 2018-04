Discount TuoDì presi d'assalto con i super sconti prima della chiusura e del passaggio a In's Mercato

Attualità

Novafeltria

| 12:53 - 28 Aprile 2018

Diversamente da quanto specificato in precedente articolo, chiuderanno per 3-4 settimane, dall'8 maggio prossimo, i supermercati della catena TuoDì di Rimini, Cattolica e Novafeltria, acquisiti all'asta dal Gruppo Pam attraverso la propria catena di discount "In's Mercato". Una chiusura temporanea necessaria per consentire ai nuovi acquirenti di organizzare al meglio i punti vendita acquisiti e formare il personale. Nel contempo i supermercati sono stati presi d'assalto poiché fino all'8 maggio, data di chiusura per il "restyling", sono previsti sconti del 15% sui prezzi già low-cost. Tra fine maggio e inizio giugno i punti vendita riapriranno con il nuovo marchio "In's Mercato".