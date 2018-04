L'attrice Matilda De Angelis incontra il pubblico e presenta il film ‘Youtopia’ a Rimini e Riccione

Eventi

Riccione

| 10:13 - 28 Aprile 2018

Serata evento con protagonista una delle stelle nascenti del cinema italiano, Matilda De Angelis con il regista Berardo Carboni a presentare Youtopia. L'attrice protagonista incontrerà il pubblico lunedì 30 aprile alle ore 20.15 a Rimini al Multiplex Le Befane e alle ore 21.00 al Cinepalace di Riccione.

Quanto si è disposti a spingersi pur di soddisfare i propri desideri? Ernesto (Alessandro Haber) a tutto. Nonostante il farmacista sessantenne viva in modo agiato e abbia costruito (apparentemente) una famiglia modello, non riesce a frenare le pulsioni sessuali. Quando sul web incontra Matilde (Matilda De Angelis)disposta a vendere la propria verginità all’asta, non riesce a resistere. Dietro il gesto estremo della diciottenne si nasconde un profondo disagio: la madre Laura (Donatella Finocchiaro) non ha un lavoro, è sommersa dai debiti e le stanno per togliere la casa. Matilde cerca di aiutarla accaparrandosi dei soldi spogliandosi davanti alla webcam. Ma i soldi non bastano. Ecco allora l’idea di indire un’asta online.

Matilda De Angelis Si fa conoscere e apprezzare dal grande pubblico grazie al suo ruolo di Ambra nella fiction Rai Tutto può succedere diretta da Lucio Pellegrini in cui interpreta la figlia adolescente di Sara (Maya Sansa).

Nel 2016 debutta sul grande schermo nel ruolo di Giulia De Martino (sorella del personaggio interpretato da Stefano Accorsi) in Veloce come il vento, il film diretto da Matteo Rovere.