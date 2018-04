Gabicce come Torino: figli di due padri registrati all'anagrafe

Attualità

Gabicce Mare

| 09:10 - 28 Aprile 2018

Due gemelli, figli di due padri, sono stati registrati all'anagrafe di Gabicce Mare, piccolo centro del litorale marchigiano. Il caso di Torino, dove un bimbo, figlio però di due mamme, è stato iscritto qualche giorno fa all'anagrafe, ha fatto da apripista.



Negli stessi giorni, infatti, anche il piccolo Comune delle Marche, dove vivono poco più di 5.000 abitanti, si è occupato di una nuova famiglia omogenitoriale. I due uomini si sono uniti civilmente - fa sapere l'amministrazione comunale - e hanno scelto di far nascere i loro bambini (una coppia di gemelli, un maschio e una femmina) negli Stati Uniti.



La coppia, residente a Gabicce Mare, si è immediatamente recata presso i Servizi Demografici del Comune di Gabicce per trascrivere il provvedimento straniero di nascita dei due figli, con il supporto legale dell'avvocato Alexander Schuster del Foro di Trento, noto per seguire in Italia casi di questo tipo. "Non possiamo che esprimere grande sodisfazione per questo atto -scrivono in una nota congiunta Marco Tonti Presidente Arcigay Rimini "Alan Turing" e Elvio Ciccardini, Presidente Arcigay Pesaro "Agorà" - a riprova del fatto che si sta sgretolando il muro di ghiaccio di chi contrasta la serenità delle famiglie omogenitoriali. Le parole del sindaco Pascuzzi sono molto apprezzabili perché indicano profonda convinzione e consapevolezza in questo gesto, e sono parole che aggiungono dignità umana a un atto formale parlando di "atto di civiltà" e di "una nuova famiglia che si è formata". Ci auguriamo che questa consapevolezza filtri nel cuore degli altri sindaci italiani, e siamo fieri che questo gesto di apertura sia avvenuto nel territorio di una riviera che conferma l'apertura culturale e umana che ci ha resi famosi nel mondo".