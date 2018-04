Connubio pittura e danza, per la Biennale del Disegno un viaggio nelle opere di Antonella Fonzi

Eventi

Rimini

| 17:49 - 27 Aprile 2018

Termina domenica 29 aprile alle ore 19.00 l’esposizione Alberi da Viaggio dell’artista Antonella Fonzi ospite della Galleria Primo Piano di Rimini. Dopo l’inaugurazione della mostra e il percorso di conferenze organizzate al suo interno domenica 29 aprile alle ore 19.00, a conclusione dell’ esposizione, nell’affascinante spazio della Galleria Primo Piano, andrà in scena un originale connubio tra le opere di Antonella Fonzi, vincitrice dell' Open des artistes de Monaco 2017, e la performing art Alberi che camminano, alberi che volano, curata da Claudio Gasparotto.

Nel percorso degli Alberi da Viaggio, partito nel Principato di Monaco a gennaio 2018, ora c’è l’incontro speciale con la danza: gli Alberi da Viaggio - realizzati su carta fatta a mano e con pennelli spesso rubati alla natura - si incontreranno con il lavoro del Collettivo di Movimento Centrale Danza & Teatro per raccontare, esprimere il profondo legame che lega alberi e esseri umani.

Ogni Albero è un viaggio - dice Antonella Fonzi - c’è una storia che si racconta, un susseguirsi di pensieri e sentimenti che scorrono nell’inchiostro e nelle linee. In questa occasione riminese, i sentimenti e i pensieri trasmigreranno anche nei corpi dei performer per un racconto in movimento.

Ci sono diversi tipi di movimento e diverse condizioni di immobilità per restituire tutta la meraviglia di un'osservazione naturale stupita. Trovare uno nell’altro e viceversa sarà la sfida per il corpo pensante e la mente danzante, un’immagine temeraria per dare forma al pensiero.



Informazioni e prenotazioni tel. 338 7609080 (visite su appuntamento)