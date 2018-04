Stato di degrado del portone d'ingresso del Campus Universitario: a segnalarlo il consigliere Gioenzo Renzi

Attualità

Rimini

| 17:08 - 27 Aprile 2018

In una nota Gioenzo Renzi segnala lo stato di degrado del portone di legno d’ingresso della Facoltà di Farmacia del Campus Universitario di Rimini nell’ex immobile “Navigare Necesse “ di Via Dei Mille che "presenta vistosi “ buchi” nella parte inferiore e l’assenza totale di ogni manutenzione".



Scrive Renzi: "sono due tre anni che il portone continua a perdere i suoi listelli di legno e i suoi buchi si allargano e aumentano, nonostante mi sia rivolto 2/3 volte al personale dipendente addetto all’ingresso dell’Università per chiedere il necessario restauro ed evitare l’estendersi dei danni ad uno” storico”portone di legno, il cui rifacimento oggi costerebbe parecchie migliaia di euro".





Renzi richiama anche l'attenzione di Anthea sulle “erbacce” alte più di un metro di fronte all’ingresso di un altro edificio universitario, il Tecnopolo di Rimini di Via Dario Campana. "Anche questa non è una bella immagine! - commenta il Consigliere -

La cura e diligenza verso questi edifici pubblici per i quali il Comune di Rimini e la Regione hanno speso parecchi milioni per la loro ristrutturazione e destinazione a sedi della Università riminese non dovrebbero essere la normalità?".