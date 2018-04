Rimini Marathon 2018: strade chiuse e deviazione dei mezzi. Info e modifiche alla viabilità

Attualità

Rimini

| 16:43 - 27 Aprile 2018

Domenica 29 aprile la Rimini Marathon attraverserà anche Riccione e il passaggio degli atleti in gara comporterà alcune modifiche alla viabilità.

La gran parte delle zone attraversate si trovano in isola pedonale, quindi, in particolare, si segnala che sarà completamente chiuso al traffico nei due sensi di marcia il tratto di viale D’Annunzio dal confine con Rimini a viale Verdi dalle ore 9.45 alle ore 13.30.

Non sarà invece interrotto il servizio della linea n. 11 che sarà garantito dal capolinea di Rimini al capolinea di Riccione ma subirà una modifica del percorso.

Tutti i dettagli qui di seguito:

Le variazioni alla viabilità dalle ore 9.45 alle ore 13.30 di domenica 29 Aprile



Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto in: viale Pullé, viale Angeloni (eccetto bus di linea in direzione mare-monte), viale D’Annunzio (dal confine con Rimini al viale Verdi), viale Cilea, viale Dante (dal viale Verdi al viale Ceccarini), viale Ceccarini (dal viale Dante al viale Gramsci), viale Gramsci (dal viale Ceccarini al viale Bixio), viale F.lli Bandiera (dal viale Gramsci al lungomare della Repubblica), pista ciclabile sul lungomare della Libertà, pista ciclabile sul lungomare della Repubblica, piazzale del Porto, pista ciclabile sul viale D’Annunzio (dal piazzale del Porto a viale Galli), pista ciclabile sul viale Galli (dal viale D’Annunzio al lungomare della Costituzione), pista ciclabile lungomare della Costituzione, piazzale Azzarita (lato mare), passeggiata Shakespeare, passeggiata Goethe.



Divieto di accesso in: viale Pullè angolo viale Angeloni (rotonda delle cartoline), viale Aosta angolo Vercelli (rotonda Pionieri di Riccione), viale Verdi angolo viale Tasso.