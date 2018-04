All'azienda Indel B di Sant'Agata Feltria la visita dell'assessore regionale Emma Petitti

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:17 - 27 Aprile 2018

Venerdì mattina l’assessore regionale Emma Petitti, su invito del sindaco di Sant’Agata Feltria Guglielmino Cerbara e del vicesindaco Paolo Ricci, ha fatto visita all’azienda Indel B una delle principali realtà produttive del territorio. Nata nel 1967, e da circa un anno quotata in borsa, Indel B offre lavoro a circa 450 dipendenti.



L’assessore Petitti, accompagnata da Cerbara, Ricci e dal presidente della Indel B, il cavalier Antonio Berloni, ha potuto osservare da vicino l’attività dell’azienda leader a livello mondiale nella produzione di sistemi di refrigerazione. Un’azienda solida, fulcro di un sistema al quale le istituzioni sono sempre state vicino.



“Oltre ad essere un’azienda altamente innovativa, attenta al risparmio energetico e all’ecosostenibilità - ha commentato l’assessore Petitti - Indel B rappresenta una risorsa importantissima per questo territorio. Offrendo centinaia di posti di lavoro, contribuisce a mantenere viva questa zona. Sappiamo bene che molte aree montane sono a rischio spopolamento per via della carenza di occupazione. Indel B è il perfetto esempio di come capacità imprenditoriale, coraggio di investire e affrontare nuove sfide non solo possono rendere un’azienda un’eccellenza a livello nazionale e internazionale ma possono contribuire anche alla crescita e allo sviluppo del territorio nel quale l’azienda stessa opera. Il mio grazie va a chi ha scommesso e investito in questa realtà”.



“L’Emilia-Romagna - ha aggiunto il sindaco Cerbara - si conferma una regione in crescita e questo è ossigeno per le nostre aziende. I buoni risultati sono senz’altro frutto delle sinergie tra Regione, territori e imprese, e della condivisione di un obiettivo prioritario: creare sviluppo e buona occupazione”.