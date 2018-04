Il Carnevale di Santarcangelo in trasferta a Norcia, sfilata di carri e consegna di materiale in beneficenza

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:13 - 27 Aprile 2018

Domenica 29 aprile il Carnevale di Santarcangelo sarà protagonista di una colorata e divertente sfilata per le vie di Norcia, uno dei comuni che ha dovuto fronteggiare l'emergenza terremoto. La speciale sfilata di beneficenza è stata organizzata dal Comune di Santarcangelo e da quello di Norcia, dalla Pro Loco di Norcia, dal Comitato Carnevale di Santarcangelo e dai gruppi del Carnevale clementino. Lo scopo principale del viaggio a Norcia sarà la consegna di un computer e di materiale scolastico acquistato grazie alla beneficenza operata dai riminesi in occasione del Carnevale di Santarcangelo. Saranno due i pullman che partiranno alle 7 dall'area Campana (ancora disponibili posti, per informazioni 338 8276102). Per pranzo, presso la Pro Loco di Norcia, sarà organizzata la tradizionale 'Ligaza' romagnola, l'usanza di condividere cibi e bevande portati da casa, nel tradizionale fazzoletto a quadrettoni.