Pestaggio e rapina in spiaggia a turisti, due dei tre picchiatori negano di aver partecipato alla colluttazione

| 07:27 - 29 Aprile 2018

La sera del 14 luglio 2015, sulla spiaggia di Bellaria, tre albanesi aggredirono tre giovani turisti milanesi. Oggi si trovano a processo accusati di minacce e lesioni, ma anche di rapina, poiché a uno dei turisti fu portato via lo smartphone. Una vicenda che in sede processuale sarà definita, in ogni aspetto, dal collegio giudicante, chiamato a valutare le differenti versioni delle parti. Due dei ragazzi albanesi, oggi trentenni, difesi dagli avvocati Luca Nebbia e Lucia Morri, negano di aver partecipato al pestaggio mentre il terzo, rappresentato in giudizio dall'avvocato Sonia Giulianelli, ha accusato gli italiani di aver malmenato sua sorella, dopo aver chiesto agli imputati della droga, pensando che fossero degli spacciatori. Secondo la versione dell'imputato, il rifiuto causò la reazione dei giovani turisti (oggi ventenni) che sfogarono la loro rabbia contro sua sorella. La sera del 14 luglio avvenne così una sorta di regolamento di conti, nel quale ebbero la peggio i milanesi, che non si sono costituiti parte civile al processo. Gli imputati negano fermamente di aver rubato uno smartphone agli altri tre, telefono poi ritrovato in un bar e consegnato dal gestore ai Carabinieri.