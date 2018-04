Ex colonie trasformate in dormitorio abusivo: blitz dei Carabinieri e Municipale di Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:57 - 27 Aprile 2018

Blitz congiunto dei Carabinieri di Bellaria e della Polizia Municipale in due ex colonie in stato di abbandono. In uno dei due edifici sono state rintracciate tre persone di nazionalità rumena che, dopo aver realizzato un foro di ingresso da una porta già murata per impedire accessi non autorizzati, avevano occupato una stanza realizzando un dormitorio improvvisato, utilizzando vecchi arredi recuperati verosimilmente dai cassonetti della spazzatura. Pessime le condizioni igienico sanitarie riscontrate: i tre uomini dormivano a contatto con ferri arrugginiti e, in tutto il locale, vi erano candele consumate che, in qualche punto, avevano innescato principi d’incendi all’esaurirsi della cera e al contatto della fiamma con il legno dei mobili. Dovranno rispondere del reato di invasione di edifici. All’interno delle strutture sono state effettuate le opportune operazioni di bonifica dei bivacchi e ripristinati gli sbarramenti in cemento di porte e finestre.

In una nota il commento dell'Arma: "I Carabinieri, con l’avvento della stagione estiva, continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, incrementando al massimo la proiezione esterna, organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi".