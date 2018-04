"20 anni nel mito di Marco Pantani": a Romagna Shopping Valley si ricorda la doppietta del '98 Giro-Tour

Sport

Savignano sul rubicone

| 15:59 - 27 Aprile 2018

“Vent'anni nel mito di Marco Pantani” è il titolo della kermesse organizzata da Romagna Shopping Valley in collaborazione con la Fondazione Pantani sotto la regia dell'agenzia Proxima di Modena. La storica doppietta del Pirata di Cesenatico datata 1998 – vittoria al Giro d'italia e bis al Tour de France – sarà il filo conduttore di una serie di eventi che nei week end dal 5 maggio al 29 luglio animeranno l'area esterna e l'interno del centro commerciale di Savignano sul Rubicone. “

"Da tempo avevo l'ambizione di fare qualcosa per ricordare Marco, ben venga allora questo progetto che ho subito sposato perchè permette a me e a tutti noi di fare in modo che Marco e le sue imprese non siano dimenticate. Voglio tenere viva la memoria di mio figlio e ricercare la verità".

L'evento è stato illustrato ieri alla presenza, oltre che di Mamma Tonina, del sindaco di Savignano Filippo Giovannini e dell'assessore allo sport di Cesenatico Gaia Morara, e di Pier Luigi De Masi dell'agenzia Proxima. A far gli onori di casa il direttore del centro commerciale Romagna Shopping Valley Andrea Valentinetti il quale ha sottolineato tra l'altro come Romagna Shopping Valley cerchi di avere un legame sempre più forte col territorio: non solo un polo commerciale ma un punto di aggregazione. "La iniziativa è stat possibile grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Pantani e alla madre di Marco Pantani; incontrando i rappresentanti della fondazione abbiamo scoperto di avere le stesse idee e insieme abbiamo sviluppato il progetto organizzando una serie di eventi nel ricordo di Marco. Per i più giovani sarà un motivo per vivere le imprese del campione di Cesenatico".

Il sindaco Giovannini, appassionatosi al ciclismo proprio sull'onda delle gesta sportive di Pantani, ha sottolineato come la manifestazione sia un prezioso volano per il turismo, mentre l'assessore Morara ha aggiunto che Cesenatico deve essere grata al suo campione che ha regalato tanta notorietà alla città la quale è legatissima alla sua figura: “Questo avvenimento ridà luce ad un sogno”.





s.f.