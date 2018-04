'Cgil Cisl e Uil traditori del popolo': Forza Nuova lancia il suo Sindacato dei lavoratori

Attualità

Rimini

| 15:34 - 27 Aprile 2018

Forza Nuova lancia il proprio sindacato per i lavoratori, il Sinlai (Sindacato Nazionale dei Lavoratori Italiani). Le attività saranno avviate la sera del 30 aprile, con un incontro pubblico presso la sede di Forza Nuova in via Macanno. Il nuovo Sindacato si presenta come un "agguerito manipolo di Sindacalisti Rivoluzionari che difenderanno la dignità del lavoro e aiuteranno i lavoratori a districarsi nella burocrazia farraginosa". L'iniziativa è presentata in una nota stampa in cui Cgil, Cisl e Uil sono definiti "traditori del popolo", in quanto, "quello che interessa loro è che il figlio dell'operaio alla fame possa tranquillamente abbeverarsi col nettare dell'ideologia gender o coi racconti di partigiani trentenni nelle scuole, tutte cose che, notoriamente, salvano dalla fame e rivendicano dignità".