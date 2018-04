Mostre, incontri, tanti eventi: così si rende omaggio al grande mito del ciclismo Pantani

Eventi

Savignano sul rubicone

| 15:58 - 27 Aprile 2018

Tante le iniziative in onore di Marco Pantani. Sarà allestita una mostra permanente "Expo Pantani" all'interno della galleria commerciale realizzata grazie al patrimonio messo a disposizione dalla Fondazione Pantani: dalla maglia rosa del Giro e qulla gialla del Tour agli scarpini usati da Pantani in quell’anno, alle mascotte ufficiali delle due competizioni. Sarà anche allestita "Pantani Experienxe", un'area multimediale dove si potranno visionare due tappe del Giro ed altrettante del Tour con le migliori imprese compiute da Marco Pantani nel 1998.

A cura dei giornalisti della rivista Bidon- Ciclismo allo stato liquido, si terranno una serie di appuntamenti che si intrecceranno anche con alcune tappe di Giro d’Italia e Tour de France. Il 13 maggio i frequentatori del centro commerciale potranno seguire dal vivo, con il commento live a cura di Bidon, la nona tappa del Giro, Pesco Sannita – Gran Sasso d'Italia mentre per il Tour verra commentata live la tappa sul pavé del 14 luglio, festa nazionale francese.

Da segnalare tre incontri con personalità del mondo dello sport e dello spettacolo: il 23 giugno sarà a Romagna Shopping Valley il giornalista Beppe Conti, storico volto del ciclismo in Rai, che parlerà del Pirata prendendo spunto dal suo libro “La grande storia del ciclismo”. Nella seconda metà di luglio, in data ancora da definire, Davide De Zan, giornalista sportivo di Mediaset e figlio del mitico Adriano, presenterà i suoi libri “Pantani è tornato” e “Pedala". Il 15 luglio, inoltre, sarà presente il regista teatrale Mardco Martinelli (compagnia Delle Albe) autore della piéce “Pantani”.

E poi appuntamento con lo spinning (sabato 19 maggio), un evento in collaborazione con Dream Team indoor cycling program. Si potrà pedalare da fermi percorrendo - in una esperienza di realtà virtuale – le strade sulle quali si allenava Marco Pantani. In precedenza - 12 e 13 maggio - due giorni dedicati a fitness, sport e alimentazione corretta e divertente in comapgnia del biker e showman.

Nel week end del 26-27 maggio, in collaborazione con le ciclo-officine T1D Bike e Idea Ruote Bycicle, si svolgerà l’evento Pimp Yor Bike. Gli appassionati potranno prenotarsi per personalizzare la propria bici nelle ciclo officine mobili che per l’occasione verranno allestite nel parcheggio di Romagna Shopping Valley. Presente Cornelio Petrini - storico customizzatore dei caschi di Pantani - che produrrà un casco customizzato celebrativo.

Il 9 giugno Minibike day, un evento dedicato ai più piccoli. Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio spazio a uno dei giochi di spiaggia più divertenti e popolari per i più piccoli, e non solo: l'esterno di Romagna Shopping Valley, si trasformerà in una spiaggia dove sarà allestita una pista di biglie. Si potrà giocare con biglie personalizzate, con l’immagine di Marco Pantani, fornite da Romagna Shopping Valley. Interverranno amici di Pantani che daranno vita ad una appassionante gara di cheecoting.

Inoltre, i clienti che nel mese di luglio avranno fatto acquisti presso Romagna Shopping Valley potranno inoltre partecipare al concorso “Salta in sella e… vinci!”: in palio una bicicletta customizzata e un casco celebrativi della manifestazione, Gift Card dal valore di 25 euro, ingressi gratuiti al Museo Marco Pantani di Cesenatico.