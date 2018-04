Bellaria Igea Marina, la stagione estiva 'decolla' con il grande evento dedicato al beach volley

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:20 - 27 Aprile 2018

La stagione degli eventi Kiklos è pronta a decollare. E lo fa con la sua manifestazione regina, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina. La 18° edizione dello Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport è infatti alle porte: il torneo di beach volley giovanile più grande d’Italia va in scena da domenica 29 Aprile fino a martedì 1 Maggio.





Nuovo record, nuovi numeri da registrare a dimostrazione del successo di quest’evento: 9.500 partecipanti, con un incremento di ben 500 giocatori rispetto al 2017.





Un successo strepitoso racchiuso in tre giorni di sport e divertimento per tutte le età: scenderanno in spiaggia a Igea Marina giovani pallavolisti dagli otto ai diciotto anni, dirigenti e famiglie al seguito. 1.600 squadre iscritte appartenenti a 200 società provenienti da tutta Italia si sfideranno in oltre 190 campi disposti in oltre un km di spiaggia, lungo 15 stabilimenti balneari.





Solo per citare alcune curiosità, lo scettro di categoria più numerosa spetta all’Under 16 femminile che tocca l’incredibile quota di 230 squadre registrate. Non scherza nemmeno l’Under 13 femminile che si qualifica come la categoria con un incremento maggiore a livello di squadre rispetto all’anno scorso: 174 squadre, quaranta in più dal 2017. Non solo squadre Under ma anche oltre 380 squadre accompagnatori tra beach volley 6x6, biliardino e beach bocce.





Circa 90 sono gli hotel di Bellaria Igea Marina coinvolti dalla Cooperativa Turismhotels che ospiteranno letteralmente l’Italia della pallavolo. Tantissimi i partecipanti emiliani (2.500 solo da Modena e Reggio Emilia); numerosi anche gli iscritti lombardi (2.000 solo da Milano e Bergamo). Si registrano nuove partecipazioni da Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio.





Un evento così straordinario porta con sé la presenza di aziende importanti nel mondo dello sport, coniugando professionalità a 360 gradi. In qualità di main sponsor dell’evento, Cisalfa Sport, la storica azienda italiana della grande distribuzione di articoli sportivi e abbigliamento, si conferma elemento di grande prestigio, offrendo quest’anno anche alcuni premi speciali alle Società con più squadre iscritte. Queste le parole pre evento del Direttore Vendite Boris Zanoletti: “Siamo contenti di rinnovare questa partnership che avvicina i giovani al mondo dello sport […] Ancora una volta Cisalfa Sport, con i suoi oltre 140 negozi e 2500 dipendenti, condivide la passione per lo sport e lo stare insieme con i 9500 partecipanti dello Young Volley”.

Anche Wilson, azienda produttrice di articoli sportivi, ha scelto di scendere in campo con Kiklos in qualità di partner tecnico ufficiale dell’evento: ogni partita verrà giocata con palloni Wilson e nell’ambito delle attività collaterali sarà organizzato anche un gioco speciale Graffiti Wilson Game.





Spazio alla solidarietà con AIL Young Volley 100vs100: non mancherà l’appuntamento ludico e solidale della partita record abbinata alla raccolta fondi a favore di RiminiAIL.