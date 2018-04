San Leo in tv sulla Rai con le moto Ducati e i duelli fra Malatesta e Montefeltro

Eventi

| 15:05 - 27 Aprile 2018

A poche settimane dalle riprese, è giunta l’ora della messa in onda di alcuni programmi che hanno scelto di raccontare un importante spaccato della storia di San Leo e altri che l’ha scelto di raccontarla e viverla per la meravigliosa cornice naturale ed architettonica.

Sabato 28 Aprile alle ore 11.40 su RAI 1, Easy Driver, il che programma racconta come auto e moto interagiscono con l'ambiente ed il paesaggio, con particolare attenzione a tutte le innovazioni tecniche rivolte al risparmio dei consumi e alla tutela dell'ambiente, presenterà da San Leo alcuni nuovi modelli di moto Ducati consolidando il rapporto fra l’Azienda e San Leo iniziato nell’autunno 2017 con la presentazione della nuova Monster 821.

Lunedì 30 Aprile alle ore 21.10 sul canale Rai Storia andrà invece in onda “Cronache dal Rinascimento.

Ripercorrendo i luoghi, analizzando le fonti letterarie, illustrando le opere d’arte e spiegando il contesto storico, “Cronache dal Rinascimento” racconta alcuni dei fatti e dei personaggi più importanti di uno dei momenti più splendidi e drammatici della nostra storia.

San Leo sarà al centro della puntata dal titolo “I duellanti (Montefeltro- Malatesta)”.

A questi primi passaggi andranno ad aggiungersi la messa in onda della puntata dedicata a San Leo e alla Valmarecchia di Linea Verde (RAI 1, Domenica 6 Maggio).

Sicuramente non mancheranno spunti per approfittare del lungo Ponte del 1° Maggio per organizzare una gita in moto, auto, camper a San Leo e visitare la Fortezza Rinascimentale e i Musei di San Leo aperti tutti i giorni con orario continuato (anche i Festivi) e gustare i prodotti del territorio nei rinomati ristoranti del centro Storico e fare scorta di prodotti tipici.