Rimini, blitz notturno all'ortofrutta. Ladro si nasconde tra le cassette della frutta ma non evita l'arresto

Cronaca

Rimini

| 14:47 - 27 Aprile 2018

Un 33enne tunisino, con numerosi precedenti, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì, per un tentato furto in un negozio di frutta e verdura di via Coletti a Rimini. La Polizia è intervenuta su segnalazione di un cittadino, che ha notato il giovane intento a rompere la vetrina con un grosso sasso. Gli agenti hanno trovato il 33enne nascosto dietro ad alcune cassette della frutta, dopo che aveva prelevato della merce dagli scaffali, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato. Nel processso per direttissima è stato condannato a 8 mesi di reclusione e a una multa di 300 euro. Sul suo capo sono stati disposti l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.