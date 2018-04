Il 25 aprile a S.Giovanni in Marignano festa per il circolo ippico con il Pony Day

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:00 - 27 Aprile 2018

Il 25 aprile è stata a San Giovanni una giornata di festa anche per il Circolo Ippico che ha proposto l’esperienza del Pony Day, evento realizzato con il patrocinio del Comune di San Giovanni. Per tutta la giornata, presso il Parco dei Tigli, è stata data la possibilità alle famigli ed ai bambini di conoscere il mondo dei cavalli e dei pony, in maniera completamente gratuita.

Il circolo Ippico, realtà marignanese gestita dalla famiglia Palmetti, sta raccogliendo nel tempo numerosi riconoscimenti ai concorsi Nazionali, cui partecipa con costanza, e realizza inoltre corsi di cavallo, a tutti i livelli, ma anche ippoterapia e tante altre proposte con istruttori qualificati.

L’Amministrazione comunale ha presenziato all’evento, cogliendo anche l’occasione per complimentarsi con le tre ragazze vincitrici dei Concorsi Italiani 2015, 2016, 2017, Wanda Rivoira, Elena Briglia e Veronica Bartolucci, accompagnate dal Coach Sandro Palmetti.