Dal 28 aprile torna la Misano Cup, protagoniste 128 squadre di calcio giovanile

| 13:45 - 27 Aprile 2018

Dal 28 aprile al 10 giugno allo Stadio Santamonica di Misano si svolge la tradizionale manifestazione di calcio giovanile Misano Cup 2018 che vede in questa edizione la partecipazione di 128 squadre suddivise nelle categorie Allievi 2001 e Allievi B 2002 valida come Trofeo Umberto Nanni, nelle categorie Giovanissimi 2003 e Giovanissimi B 2004 valida come Trofeo Dott. Alfiero Gentilini e nelle categorie Pulcini 2007, Pulcini 2008, Primi Calci 2009, Primi Calci 2010.





La prima categoria a scendere in campo sono i Pulcini 2007 a7 che nel pomeriggio di Sabato 28 Aprile giocheranno con il seguente programma:

Ore 15:00 Fya Riccione - Junior Del Conca e Giovane Cattolica Giallo - Marignanese

Ore 15:30 Delfini Rimini - Real Metauro e Savignanese - Villa S.Martino

Ore 16:00 Fya Riccione - Delfini Rimini e Cattolica Giallo - Savignanese

Ore 16:30 Junior Del Conca - Real Metauro e Marignanese - Villa S.Martino

Ore 17:00 Fya Riccione - Real Metauro e Cattolica Giallo - Villa S.Martino

Ore 17:30 Junior Del Conca - Delfini Rimini e Marignanese - Savignanese

Ore 18:30 La Fiorita - Garden Rimini e Vis Misano Azzurra - Vis Misano Blu

Ore 19:00 Giovane Cattolica Rosso - Montelabbate e Gabicce Gradara - Vismara

Ore 19:30 La Fiorita - Giovane Cattolica Rosso e Vis Misano Azzurra - Gabicce Gradara

Ore 20:00 Garden Rimini - Montelabbate e Vis Misano Blu - Vismara

Ore 20:30 La Fiorita - Montelabbate e Vis Misano Azzurra - Vismara

Ore 21:00 Garden Rimini - Giovane Cattolica Rosso e Vis Misano Blu - Gabicce Gradara





Tutti i risultati e classifiche sono disponibili sul sito www.vismisano.it e sulla pagina Facebook MisanoFc