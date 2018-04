Spiaggia di Rimini illuminata di notte dall'ultimo weekend di maggio fino a metà settembre

Attualità

| 13:35 - 27 Aprile 2018

Spiagge illuminate dal tramonto all’alba: è questa la principale novità contenuta nell’ordinanza balneare 2018 e che va a rafforzare l’indicazione già contenuta nel provvedimento della passata stagione. Se infatti lo scorso anno si chiedeva agli operatori di accendere gli impianti di cui erano dotati, quest’anno il provvedimento impone a tutti di installare un adeguato sistema di illuminazione della spiaggia. Tra l’ultimo weekend di maggio ed il secondo weekend di settembre gli impianti dovranno restare accesi dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per la normale illuminazione pubblica. Una novità condivisa con gli operatori oltre che con gli organismi deputati alla sicurezza e al controllo del territorio e introdotta allo scopo di incrementare la sicurezza della spiaggia e degli stabilimenti balneari anche negli orari notturni.





Confermate le altre prescrizioni, dal divieto di accesso alla spiaggia dall’1 alle 5 del mattino (ad eccezione della concomitanza con manifestazioni organizzate dall’Amministrazione), all’ampiezza delle fasce di battigia destinate al libero transito (5 metri nella zona di Rimini Nord, 20 metri nella zona di Rimini Sud).





Così come lo scorso anno, per favorire il decoro urbano, gli operatori potranno realizzare schermature delle aree in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti dati in dotazione dal gestore seguendo specifiche indicazioni (doghe orizzontali di legno o con fioriere e piante). Sempre nell’ottica di migliorare il decoro e l’impatto visivo delle strutture della spiaggia, l’ordinanza prevede di uniformare le plance pubblicitarie collocate agli ingressi degli stabilimenti, che dovranno essere di modello unico e realizzate nel rispetto delle prescrizioni del Piano dell’arenile.

Rispetto invece all’accesso in spiaggia per gli animali di affezione, la regolamentazione sarà oggetto di uno specifico provvedimento che sarà sottoscritto nei prossimi giorni.