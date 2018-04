Violento tamponamento sull'A-14, riminese 25enne sbalzato dalla moto e ricoverato in ospedale

Cronaca

| 13:31 - 27 Aprile 2018

Un 25enne riminese, in sella a una moto Ducati Monster, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì sull'A-14. Il giovane stava svoltando entrando nell'area di servizio "Rubicone", direzione sud, quanto è stato tamponato da un furgoncino di targa sammarinese. Il 25enne è rovinato sull'asfalto, fortunatamente senza essere investito da altri veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale di Forlì. Apprensione per le condizioni del centauro, trasportato all'ospedale di Rimini in codice di massima gravità.