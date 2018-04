Savignanese Calcio vicina al ritorno in D, domenica allo stadio attesi il pienone e le vecchie glorie

Sport

Savignano sul rubicone

| 13:26 - 27 Aprile 2018

In occasione dell’ultima partita casalinga della stagione di domenica prossima 29 aprile, la Savignanese e’ lieta di ospitare allo stadio Capanni di Savignano tutti gli ex calciatori, dirigenti, collaboratori per sostenere la squadra contro il Corticella. In caso di vittoria la Savignanese potrebbe festeggiare la storica promozione in serie D a una giornata dal termine del campionato.La societa’ intende ospitare gratuitamente tutte le persone che con il loro lavoro, impegno e sacrificio hanno dato lustro ai colori gialloblu’. Sara’ l’occasione per creare un meraviglioso clima di coesione per rivivere i grandi momenti del passato proiettandoli verso un futuro roseo. Per chi fosse interessato bastera’ presentarsi alla biglietteria fornendo il proprio nominativo e verra’ staccato l’accredito.





Ufficio Stampa Savignanese