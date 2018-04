VIDEO: sgominata rete di spaccio, i pusher 'a tempo' arrivavano dall'Albania con il visto turistico

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:19 - 27 Aprile 2018

Operazione antidroga dei Carabinieri di Riccione e Misano conclusa con l'arresto di tre cittadini albanesi, accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno preso il via la scorsa estate per sgominare un'organizzazione che si occupava dell'approvvigionamento di cocaina in tutta la zona sud della Provincia di Rimini e a Gabicce. In precedenza c'erano stati quattro arresti, ma quelli operati giovedì riguardano i vertici dell'organizzazione: una coppia di fidanzati residenti a Gabicce, lui 48 anni e lei 28, più un terzo albanese 30enne residente a Cattolica. Il gruppo si avvaleva della collaborazione di connazionali che arrivavano in Italia con il visto turistico e che alloggiavano in appartamenti in affitto: un turn-over tra pusher per depistare le indagini. I Carabinieri hanno accertato che i tre arrestati si sono avvalsi della collaborazione di almeno una decina di pusher 'a tempo', mentre trenta i tossicodipendenti che si rifornivano da loro, tutti maggiorenni.