Il nuovo progetto musicale di Sergio Casabianca, cantautore che raccoglie fondi per le famiglie povere

| 12:52 - 27 Aprile 2018

Sergio Casabianca presenterà il 30 aprile 2018 all House of Rock di Rimini il suo nuovo progetto musicale: “Cantando storie”, che a partire da questa primavera porterà in tour in tutta la regione, affiancandolo alla sua storica formazione Sergio Casabianca e le Gocce. "Cantando Storie" è un progetto basato principalmente sulla spontaneità, l'empatia, la simpatia e la voglia di coinvolgere il pubblico che da sempre caratterizzano il cantautore, il quale alternerà brevi monologhi e canzoni esclusivamente italiane riproposte con sonorità folkloristiche.





In questo suo nuovo progetto, Sergio ironico e profondo, propone brani inediti e cover che hanno al loro interno messaggi reali o di pura fantasia ma con un comune filo conduttore, la potenza e la credibilità che solo l'arte e le esperienze di vita profonda sanno donare.



Un viaggio che racconta storie in cui ogni spettatore si può specchiare ed entrare in sintonia con gli autori, i quali in qualche modo sono riusciti ad entrare nella vita di ognuno. Capossela, De Andrè, Gaber, Mannarino, Bandabardò, questi solo alcuni degli artisti che Casabianca propone insieme ai suoi brani inediti.





Accompagnato da un quartetto musicale composto da: Stefano Lelli batteria, Jean Gambini contrabbasso, Mikele Scarabattoli fisarmonica, tastiere, cori, Lucia Solferino violino e cori, inaugurerà questo nuovo percorso da esplorare insieme, in cui non mancheranno la voglia di condividere, di trasmettere energia e la necessità di esprimere e sensibilizzare un mondo fatto di pace e di libertà.





Sergio con i suoi concerti sostiene un progetto di raccolta fondi a favore sostegno delle famiglie più in difficoltà sul territorio Riminese.