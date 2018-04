L'omaggio del cantautore riminese Francesco Mussoni a Ivano Fossati, il concerto a Verucchio

Eventi

| 12:50 - 27 Aprile 2018

Sabato 28 aprile, alle ore 21,15, il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio chiude la programmazione stagionale con il debutto di “Lettere da sopra la pioggia. Le parole e la musica di Ivano Fossati”, progetto teatrale del cantautore riminese Francesco Mussoni in omaggio al grande autore, musicista e interprete genovese.

"Il tempo di Fossati può tornare: questo mi scrisse su un foglietto, che conservo gelosamente, un autore e critico musicale dopo aver ascoltato una delle mie canzoni – spiega Mussoni - Ivano Fossati è sempre stato per me una sorta di faro, una pietra angolare: il mio modo di comporre canzoni paga lo scotto di un'ammirazione fuori dal comune per lui”.





Ma è tutta la canzone italiana che deve tanto al cantautore genovese, capace di un percorso multiforme come cantante e come autore e compositore. Dal Prog e dal Rock degli esordi fino alle introspezioni colte della maturità, Fossati ha scritto canzoni di enorme successo per tanti illustri colleghi: Mia Martini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè… senza dimenticare l’emozionante collaborazione con Fabrizio De André per l’album “Anime salve”. Nel 2012 ha annunciato il ritiro dalla scena musicale perché, disse, non aveva più “nulla da scrivere che non sia già stato scritto”.





“Fu proprio allora - prosegue Mussoni - che decisi di ripercorrere l'intero repertorio di Fossati e provai a tessere un filo logico tra i suoi quarant'anni di carriera. Da qui l'idea di proporre e rivisitare alcuni brani del suo repertorio, insieme ad alcune piccole gemme nascoste passate inosservate ai fans meno accaniti. Fare di tutto questo uno spettacolo per il teatro, invece di creare una classica "tribute band", è stata una precisa scelta autoriale”.





“Lettere da sopra la pioggia” si presenta come uno spettacolo che mira a raccontare Fossati nelle sue infinite sfumature, interpretandolo invece che cercare di accostarsi il più possibile al suo modo di fare musica. Sul palco assieme alla voce e alla chitarra ritmica di Francesco Mussoni, salgono Luca Villani alla chitarra solista, Fabrizio Flisi a piano, tastiere e fisarmonica, Lucio Aiello al basso e Luca Piccari alla batteria. Un viaggio nelle parole e nella musica di Fossati arricchito da scenografie video e dagli interventi del giovane attore Riccardo Benghi.