Commovente cerimonia di ricordo per Gianluca, bimbo riccionese scomparso a 9 anni

Attualità

Riccione

| 12:46 - 27 Aprile 2018

Il 25 aprile, al Parco della Resistenza di Riccione, è stato piantato un ulivo in memoria del giovanissimo judoka Gianluca Frisoni, uno dei primissimi atleti della Polisportiva che il 25 aprile del 2013 compiva 9 anni e sosteneva il suo primo esame di cintura, ottenendo quella bianco/gialla, e dopo qualche mese avrebbe dovuto cedere ad una brutta malattia che lo ha allontanato dai suoi affetti. Un’altra delegazione di judoka riccionesi ha presenziato commossa a questa iniziativa a cui seguirà l'organizzazione di una manifestazione di judo per le fasce pre-agonistiche che si terrà al Play Hall di Riccione il prossimo 9 giugno.





“Oggi è difficile fare commenti senza pensare a Gianluca. La sezione Judo deve molto a questo bambino e alla sua famiglia. Infatti nei primissimi mesi di attività del gruppo ha iniziato a frequentare i nostri corsi contribuendo ad attivare un corso intermedio che oggi e la nostra vera forza ed è composto dal oltre 25 bambini dai 9 agli 11 anni. Per i nostri ragazzi oggi stata una giornata di importante crescita – continua l’istruttore Giuseppe Longo -. Ci sono stati diversi episodi che hanno permesso loro di fare dei piccoli passi avanti. Carlo Falcone ha vinto il primo incontro perché l’avversario a seguito di una sua azione ha subito un infortunio al ginocchio che ha visto l’intervento del medico. L’episodio ha turbato inizialmente il giovane Carlo, il quale dopo aver accertato che non si trattasse di nulla di grave ha continuato la sua gara conquistando il primo posto. Samuele Tararà è riuscito ad ottenere per la prima volta il gradino più alto del podio. Sofia Longo ha recuperato un incontro dopo essere passata in svantaggio. Carolina Marinelli pur perdendo 2 incontri su 3, ha sempre ottenuto punteggi a suo vantaggio comprendendo che se avesse creduto di più in se stessa nelle prime fasi del combattimento avrebbe potuto dominare anche gli incontri persi. Per tutti i bimbi la partecipazione a queste manifestazioni è sempre lo spunto per valutare la loro preparazione e cercare di affinare la tecnica e correggere gli errori durante gli allenamenti”.