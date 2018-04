A Rimini il patto: Emilia Romagna e Marche insieme per promuovere il turismo

Turismo

Rimini

| 12:43 - 27 Aprile 2018

Sostenere un piano biennale di promo commercializzazione individuato all’interno del progetto ‘Compagnia del Montefeltro’ per rilanciare e promuovere il turismo, le risorse e le attività economiche della regione storica formata dai 22 Comuni situati nei territori di Marche, Romagna e Repubblica di San Marino.

E’ questo l’impegno preso dagli Assessori regionali al Turismo Moreno Pieroni (Marche) ed Andrea Corsini (Emilia Romagna) nel corso di un incontro che si è svolto venerdì nella sede dell’Apt di Rimini. L’impegno segue all’approvazione formale da parte del Consiglio Regionale delle Marche della risoluzione ‘Compagnia del Montefeltro’ presentata dal Consigliere Boris Rapa alla quale ha fatto seguito poi il parere positivo espresso dalla Commissione Politiche Economiche dell’Emilia Romagna alla risoluzione presentata sul progetto dai Consiglieri Giorgio Pruccoli e Nadia Rossi. Nello specifico, il progetto si propone di lanciare in ambito nazionale ed internazionale il Montefeltro come prodotto turistico di qualità attraverso una serie di pacchetti turistici pensati ad hoc per il territorio, dalle piccole e preziose crociere di terra per target specifici di turisti, ai viaggi selezionati alla scoperta dello ‘stile Montefeltro’ creati appositamente per i visitatori stranieri, e tramite vere e proprie attività commerciali di promozione quali la partecipazione a fiere ed eventi e l’organizzazione di educational destinati agli operatori del settore. L’attività di commercializzazione del progetto sarà affidata ai tour operator Tuquitour per le Marche e Costa Hotel e Food In Tour per l’Emilia Romagna.

“Ampliare la visione dell’esperienza turistica – dichiarano l’Assessore al Turismo Regionale dell’Emilia Romagna Andrea Corsini e l’Assessore al Turismo della Regione Marche Moreno Pieroni – è la priorità per dialogare efficacemente con i bacini internazionali. Lavorare verticalmente sulle nicchie di mercato rappresenta, parallelamente, l’altra grande opportunità per una risposta confacente ad una domanda, altresì interna, attualmente così variegata e policroma. I turisti non si attraggono più con prodotti generalisti, bensì si conquistano valorizzando le identità, uniche e irripetibili, dei territori”

“Il sostegno degli Assessorati regionali al Turismo di Marche ed Emilia Romagna -spiegano Giorgio Bartolini direttore Confesercenti di Pesaro e Urbino e Guido Salucci Presidente del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, soggetti capofila del progetto- dimostra non soltanto la capacità delle istituzioni di andare al di là delle divisioni territoriali per fare squadra su un obiettivo condiviso, ma anche l’impegno reale della politica a favore dello sviluppo turistico, risorsa ormai considerata, non più soltanto a parole, fondamentale per l’economia e la ripresa economica del paese. La ‘Compagnia del Montefeltro’ è nata nel 2011 dalla collaborazione di numerosi soggetti pubblici e privati proprio per recuperare e valorizzare la specificità del Montefeltro storico, un territorio formato da 22 Comuni divisi da un punto di vista territoriale, ma uniti in termini di storia, cultura, risorse turistiche e produttive. L’intento è quello di rilanciare il Montefeltro come un ‘unicum’, proprio a partire dal recupero di questa identità unitaria e condivisa, allo scopo di raggiungere un’attenzione turistica almeno pari a quella di altre regioni storiche italiane ed europee che stanno costruendo la propria fortuna proprio sulle radici storiche e culturali. Solo in questo modo –aggiungono- potremo diventare competitivi sul mercato dell’accoglienza dove, per altro, è sempre più alto l’apprezzamento per il nostro stile di vita improntato al benessere, alla buona cucina, alla natura e alla cultura, elementi che insieme costituiscono quella qualità della vita che è il nostro vero biglietto da visita in Italia e all’estero”.