Coriano, dal 18 giugno raccolta porta a porta dei rifiuti: folla di cittadini agli incontri informativi

| 12:40 - 27 Aprile 2018

Prosegue la fase di preparazione alla sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta che verrà attuata a Coriano a partire dal 18 giugno.



Si è svolta ieri sera la quarta assemblea pubblica, questa volta nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo, per presentare il nuovo sistema alle utenze domestiche, anche questa affollatissima e ricca di spunti interessanti che serviranno certo a implementare e migliorare il servizio.



Per le attività economiche l’appuntamento è per il 3 maggio alle ore 21.00 presso il teatro CorTe di Coriano e in contemporanea a questa assemblea, ma in sala Isotta, saranno a disposizione dei cittadini, tecnici di Hera per rispondere alle perplessità e prendere nota delle eventuali problematiche.



Si apre oggi l’ ecopoint a Cerasolo dove i corianesi potranno recarsi per il ritiro dei kits, della nuova carta smeraldo dedicata ai servizi di Herae per richiedere informazioni.



Durante l’apertura del punto a Ospedaletto sono state accolte e registrate oltre 600 utenze domestiche delle 4000 presenti su tutto il territorio, fornendo un positivo riscontro alla tabella di marcia, dimostrando che il territorio è pronto ed affrontare questa nuova e importante cambiamento.



Domenica Spinelli:”Siamo molto orgogliosi di come i cittadini corianesi stanno rispondendo. Durante le assemblee abbiamo registrato entusiasmo e la voglia di contribuire con le osservazioni per affrontare le problematiche che si presenteranno. Analizzeremo ogni singola difficoltà cercando risposte ad hoc, confidando nella disponibilità e nell’impegno di tutti. Vogliamo dimostrare, anche qui e soprattutto qui a Coriano, che una via alternativa allo smaltimento dei rifiuti esiste e che se affrontata come comunità consapevole può portare al recupero di tanta preziosa materia, noi siamo pronti a lanciare la sfida e siamo certi lo siano anche i corianesi.”