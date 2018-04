Motomemorial Sic Day, Rimini Marathon, pic nic all’aperto e mercatini vintage: ecco il lungo week-end di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:50 - 27 Aprile 2018

E’ in arrivo un lungo week-end di sole ed eventi: tanti gli appuntamenti in programma a Rimini e provincia, sport, musica, mercatini, che includono anche quelli dedicati al 1° maggio. Ebbene, sarà una full immersion di divertimento quindi se non sapete come organizzarvi ecco a voi qualche dritta!





TEATRO E MUSICA





Venerdì al Teatro degli Atti di Rimini, la Dolce Confusione, liberamente ispirato ad “8 ½” di Fellini, il Musical Produzione Birbanti, porta in scena una storia surreale che vuole far riflettere sui valori del cinema e dei suoi cosiddetti “eroi”.

Ore 20.30. Ingresso a pagamento. Info: 0541793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





Sabato 28 aprile, alle ore 21,15, il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio chiude la programmazione stagionale con il debutto di “Lettere da sopra la pioggia. Le parole e la musica di Ivano Fossati”, progetto teatrale del cantautore riminese Francesco Mussoni in omaggio al grande autore, musicista e interprete genovese.





Lino Guanciale è il protagonista di Itaca, l’ultimo spettacolo della stagione 2017/2018 del Teatro della Regina in scena sabato 28 aprile (ore 21,15) con le musiche e la regia di Davide Cavuti. Cattolica termina il suo viaggio nel teatro con un altro viaggio immaginario che parte dall’isola di Itaca e attraversa le storie, i luoghi di tanti personaggi del palcoscenico e del grande schermo, disegnando uno spazio denso di emozioni e di sogni che prenderanno forma e azione.





E' in arrivo una grande serata Jazz a Riccione il 28 aprile allo Spazio Tondelli. Si inizierà alle 20 con il live VJ set di Alessio Bertallot, seguito da un gruppo locale proveniente da Cesenatico, il Jazz Trio Capiozzo, Mecco & Santimone,con il loro ultimo Album per poi andare al main event, con la grande ritmica Jazz del trio newyorkese Now vs Now. La formazione statunitense vede Jason Lindner al pianoforte e alle tastiere, Panagiotis Andreou al basso elettrico e Justin Tyson alla batteria. La loro serata fungerà da anteprima per il Romagna Jazz Festival 2018, alla sua prima edizione, che si svolgerà a Cesena durante il mese di Novembre.





MERCATINI E MANIFESTAZIONI





Tanta musica, artisti ed il caratteristico mercatino a km zero, prodotti della natura, piante, fiori, artigianato, tipicità alimentari e punti ristoro. Questo ed altro nei due giorni di festa che animeranno l’Isola dei Platani sabato 28 e domenica 29 aprile, in occasione dell’edizione 2018 dei “Mercatini di Primavera”. QUI tutte le info.





Arriva il ponte del 1 maggio e Misano ritorna agli anni ’60 e ’70 con Happy Days, Misano Vintage Festival, l’evento organizzato da Promo D con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico. Dal 28 aprile al 1 maggio in occasione del ponte festivo, Misano Adriatico presenta la 2° edizione della manifestazione “Happy Days”, Festival del Vintage che ripropone un salto nei favolosi anni ‘60 e ’70.





“Piacere SpiaggiaRimini e Tu?” (29 Aprile – 1 maggio 2018) dopo i numeri da record delle passate edizioni, per l'edizione 2018 triplica le giornate, la programmazione, il divertimento e la festa. Dalle 12 di domenica 29 Aprile si accenderanno i riflettori su tutti i protagonisti che fanno ogni anno unica e incredibile la stagione balneare riminese per una no-stop di 3 giorni dedicata a tutto il “best of” della nostra tradizione e innovazione turistica ad un passo dal mare. QUI il programma degli appuntamenti.





E' ormai alle porte il 7° Motomemorial Sic Day 2018, con un ricco programma che spazia tra motori, musica, divertimento e gastronomia. Ci sarà inoltre la possibilità di conoscere meglio e apprezzare il territorio con due motogiri: sabato 28, lungo le strade dell’entroterra Corianese fino a sconfinare nella più antica Repubblica del mondo, San Marino, mentre domenica 29 sarà il momento di un carosello nel salotto della Perla Verde di Riccione con sfilata finale di tutte le moto al Misano World Circuit Marco Simoncelli.





Martedì 1 maggio Bau Bau Festival la festa dedicata agli amici a quattro zampe:dopo il successo dello scorso anno, torna a Miramare il Bau Bau festival, alla sua 2a edizione.

Il primo Maggio sfileranno le categorie canine più originali insieme a quelle più tradizionali, con l’unico scopo di aiutare chi e’ meno fortunato. Il ricavato andrà’ infatti interamente al rifugio Ulmino di Montescudo, rifugio paradisiaco per cani disabili e anziani. Orario: dalle 10.00. Iscrizione per la sfilata 5 € Info: 327 7415174 miramaredamare@gmail.com





Pic-nic in Villa. In giardino... tante storie! Read & Love : il 1° maggio, Villa Mussolini a Riccione ospita nel proprio parco un originale pic-nic, con mostre, musica, letture animate, food e bollicine. In occasione del Maggio dei Libri 2018, la campagna nazionale di promozione della lettura, la biblioteca comunale di Riccione propone una rassegna di letture animate, musica e laboratori creativi nel parco di Villa Mussolini e nel giardino della biblioteca.





Dieci band, un parco e un ponte bi millenario a fare da sfondo e una sfida: quella di far sì che anche Rimini possa avere il ‘concertone’ del primo maggio. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione zero del Marecchia Dream Fest. Un ‘concertone’ a ingresso libero che inizierà alle 12 e andrà avanti fino alle 23, con un palco allestito al Parco Marecchia (zona parcheggio Borgo San Giuliano) e che vedrà alternarsi dieci band, sia del territorio sia da fuori, con una proposta musicale adatta ai giusti più diversi. QUI tutte le info.





Cattolica in Fiore 2018 si terrà dal 28 Aprile al 1° Maggio nelle vie del centro della cittadina. Si rinnova così l’appuntamento che la città romagnola propone da oltre 40 anni in occasione del ponte del 1° Maggio.Si tratta della famosa e rinomata mostra mercato floreale, alla quale partecipano vivaisti e giardinieri da tutta Italia.





MOSTRE E CULTURA





Sabato 28 aprile a Villa Mussolini a Riccione inaugura la mostra Sirene, latin lover & altri mostri marini, site-specific a cura di Umberto Giovannini e Opificio della rosa, in collaborazione con i Comuni di Morciano di Romagna e Montefiore Conca e con la Biennale del disegno di Rimini.Il progetto artistico narra l'universo balneare attraverso gli artwork di tre illustratori, Nick Morley, William Davey (Inghilterra) e Ignacia Ruiz (Cile) accomunati da una cifra iconografica ironica e surreale, capace di reinventare un luogo storico, Villa Mussolini, con occhio ludico e disincantato.





SPORT





Ritorna sabato e domenica la Rimini Marathon, il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative.

Oltre alla maratona sono previste: Family Run 9 km, Kids Run da 2 km e la manifestazione podistica a carattere nazionale, TEN MILES sulla distanza di 10 miglia, ovvero 16.094m, omologato FIDAL. Anche quest'anno verrà riproposto il raduno nazionale di “spingitori” di carrozzine, ovvero gruppi che fanno vivere ai disabili l’emozione di una maratona, spingendo le carrozzelle per tutti i 42 chilometri. INFO www.riminimarathon.it





Tornano a svolgersi a Rimini i Campionati Nazionali di ginnastica ritmica con oltre 60 società provenienti da 13 regioni italiane e circa 1500 partecipanti. Organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas con la collaborazione del Centro Provinciale Libertas Salerno. All’interno si svolgerà l 'Rhythmic Chore-Grafhy', festa nazionale della coreografia.

Madrina della manifestazione sarà Veronica Bertolini, 5 volte campionessa italiana di Ginnastica Ritmica.

Info: 0541 395698 (RDS Stadium); 06 8840527 - 06 8840588 Centro Nazionale Sportivo Libertas www.libertasnazionale.it





DISCOTECHE





Week-end lungo, lunghissimo quello che attende il Peter Pan Club di Riccione da sabato 28 a lunedì 30 aprile 2018. Due party al Peter Pan in quanto tale ed una serata evento in pieno centro a Rimini in una location specialissima. Si inizia sabato 28 con la sesta edizione di The Fabulous 90’s, si prosegue domenica 29 con X-Train in Town al Castel Sismondo e lunedì 30 si torna al Peter Pan con Vida Loca Closing Winter Season Party vero e proprio. Il Peter Pan Club tornerà in estate con le sue one-night. E da venerdì 11 a sabato 12 maggio fari puntati sulla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che inaugura la sua stagione estiva 2018 con tante novità e diverse conferme.





Questo week-end una anticipazione nel centro storico di Rimini di Music Inside Rimini, l’evento dedicato al mondo dell’intrattenimento che si svolgerà in fiera dal 6 all’8 maggi: domenica 29 aprile appuntamento a Castel Sismondo dalle ore 18 con : Brina Knauss | Federico Grazzini | Levon Vincent e al Teatro degli Atti dalle ore 21.30 con : Angle (live) | Armonica | Dixon | Levon Vincent | Pasta Boys

Lunedì 30 aprile a Rimini Fiera – dalle ore 16 – l’appuntamento è con: Adam Port | Dax J | Dj Koze | Ilario Alicante | Jackmaster | Jamie Jones | Len Faki | Loco Dice | Luca Agnelli | Nicole Moudaber | Reform | Ryan Elliott | Sam Paganini | Santé B2b Sidney Charles.

Ingresso a pagamento

Info: +39 350 07 52858 info@musicinsidefestival.com www.musicinsidefestival.com