Baseball, i Pirati alla doppia sfida contro l'agguerrito Parma. Venerdì garauno a Rimini (ore 20,30)

Sport

Rimini

| 23:01 - 26 Aprile 2018

Primo week end casalingo per i Pirati contro il Parma Clima del neo manager Poma reduce dal pareggio per 1-1 al Borghese contro il Nettuno Academy. Il team parmigiano ha puntato forte sui tre cubani Casanova, Morejon e Ulfrido Garcia che insieme al confermatissimo Mirabal formano un quartetto straniero di grande spessore. Il partente di gara1 sarà il gigante Casanova che all’esordio ha dimostrato il suo valore mettendo a segno 9 k in 7 riprese, mentre in gara2 potrebbe essere il rumeno Pirvu lo starter prescelto. Dal bullpen pronti a subentrare i giovani Pomponi e Santana, il grande ex Escalona e Ulfrido Garcia utilizzato sinora da rilievo. Lo schieramento difensivo vedrà Sambucci in prima, il giovane italo-venezuelano Paolini in seconda, Mirabal all’interbase e il comunitario Koutsoyanopulos sul sacchetto di terza. Agli esterni i due ex Desimoni e Zileri insieme a Poma compongono un trio di grande livello. Dietro al piatto ci sarà l’asso cubano Morejon, mentre il battitore designato sarà uno fra Scalera e Deotto.

Prima dell’inizio di gara1, il primo lancio sarà effettuato dal grande ricevitore neroarancio ed ex Parma Riccardo Bertagnon che verrà omaggiato dai tifosi riminesi.

Ceccaroli, due vittorie all’esordio contro il Nettuno City anche se in gara1 non è stato semplice venirne a capo. Soddisfatto della squadra?

"In gara1 Misell ci ha messo in grande difficoltà con gli effetti, ha lanciato veramente bene. I miei battitori devono ancora trovare la quadra su questi lanci. Sarà comunque un costante in questa stagione essendoci lanciatori di grande livello ogni partita sarà difficile".

Come vede il Parma Clima che come Rimini punta ad un piazzamento playoff ?

"Saranno due partite belle partite da giocare. Il Parma si è rinforzato molto sul monte di lancio acquistando due lanciatori cubani Casanova e Garcia e due comunitari come Escalona e Pirvu che hanno dato ulteriore qualità al loro pitching staff. Saranno due partite complicate dovremo sfruttare le pochissime occasioni che ci concederanno e non sbagliare nulla. Hanno un grande ricevitore come Morejon, quindi bisognerà calcolare attentamente ogni giocata sulle basi, perché se non sei attento e concetrato vieni eliminato da un giocatore come lui. Bisogna essere aggressivi, ma intelligenti e non avere paura del suo braccio

Cosa si aspetta in più dalla sua squadra?

"Dai nostri battitori mi aspetto un netto miglioramento devono crescere ancora, la parte bassa può far meglio. Sulla carta abbiamo un lineup lungo che può impegnare molto i pitcher avversari quindi dobbiamo alzare l’asticella e fare buoni turni. Per quanto riguarda il pitching staff, sono contento della prova di Logan Duran che ha dimostrato una palla veloce notevole ma deve ancora migliorare la location agli angoli del piatto".

Per questa importante doppia sfida quale sarà la rotazione delle due partite?

"I due partenti saranno come la scorsa settimana Logan Duran in gara1 e Ruiz in gara2. Poi durante le gare valuteremo l’utilizzo di tutti i nostri rilievi in base all’esigenze del momento. Per quanto riguarda la formazione difensiva ho tutto il roster a disposizione e cercherò di far giocare tutti i miei ragazzi, perché hanno bisogno di ritmo e meritano di scendere in campo per il lavoro che svolgono durante la settimana. Siamo pronti".

Venerdì sera alle ore 20.30 (27 Aprile) allo Stadio dei Pirati si disputerà gara1, mentre il giorno seguente (Sabato 28 Aprile) la sfida si sposterà sul diamante ducale dello Stadio Cavalli di Parma per gara2 (playball ore 20.30). Gli arbitri designati per questo doppio match sono Grassi, Grullon e Radi.