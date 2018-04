Baseball, la T&A all'esordio in casa (venerdì e sabato) contro il Città di Nettuno

Sport

Repubblica San Marino

| 21:15 - 26 Aprile 2018

Dopo le due vittorie di Sesto Fiorentino con il Padule, per la T&A San Marino è tempo di tornare a Serravalle per il debutto casalingo della stagione 2018 di Serie A1. Gli uomini di Mario Chiarini affronteranno il Nuova Città di Nettuno venerdì 27 aprile e sabato 28 (il playball è previsto per le 19).

Il manager Chiarini fa un passo indietro alle prime due sfide. “Sono contento perché come si è visto la partita del pomeriggio non è stata per niente semplice – dice Mario Chiarini -. Abbiam fatto fatica perché avevamo contro un buon lanciatore e si è rivelata essere una gara stretta nella quale ci ha tenuto lì, ma alla fine è andato tutto bene. Si è fatto quello che era possibile fare in quel momento. Continua la crescita e in questo weekend mi aspetto di vedere alcune cose migliorate rispetto al fine settimana precedente”

Qual è la situazione di Simone Albanese?

“Simone ha un controllo lunedì prossimo e non ci sbilanciamo. Fa quasi tutto in campo, ma deve recuperare e adesso non lo rischiamo. Per il resto c’è Juan Martin che è tornato dal Sud America e dopo il viaggio lungo sarà della partita. Riceverà gara2 con Nick Morreale pronto in gara1”

Come ha visto i pitcher?

“I lanciatori sono la nota più positiva del weekend. Si è arrivato al momento delle due partite facendo quello che avevamo programmato e alzando l’asticella rispetto agli allenamenti e alle amichevoli. La qualità dei lanci è stata buona, e parlo di location e non solo. Hanno lavorato bene tutti”

A Serravalle arriva il Nuova Città di Nettuno, qual è il suo giudizio?

“Hanno lanciatori di qualità e conosco Scott Richmond per averlo visto al Classic. Pitcher d’esperienza che ha giocato in Major e che dovremo cercare di far scendere il prima possibile. Molto buono anche Frias, che per adesso peraltro ha fatto il rilievo. Da tenere d’occhio pure Castillo, che nel nostro gruppo è conosciuto da tanti ragazzi. Sappiamo che il Città di Nettuno è squadra che non molla e che ha un line-up aggressivo. Noi dobbiamo concentrarci sui nostri turni, da giocare nella maniera migliore, e su un monte di lancio che dobbiamo portare a essere il più dominante possibile. Saranno sicuramente due belle partite. Per noi partiranno Quevedo e Maestri”