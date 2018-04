Basket giovanile, Memorial Papini da record: 132 squadre iscritte. In campo da sabato 28

Sport

Rimini

| 17:48 - 26 Aprile 2018

La edizione numero 12 del Memorial Claudio Papini fa il botto. Sono infatti 132 le squadre iscritte dalle categorie Under 15 fino agli Aquilotti con rappresentanza anche di due squadre dell’Honved Budapest nella categorie Esordienti e Aquilotti e ben 16 nell’Under 13 femminile. Un record tanto che per ogni categoria si sono messi in palio due trofei.

Si giocherà in 22 palestre della provincia a cominciare da sabato 28 aprile tra cui quella nuova del Garden con le finali in programma martedì 1 maggio (alle 12 U15 al Flaminio, U14 al PalaSGR, U13 alla Carim).

Insomma, si tratta del torneo giovanile, organizzato con grande sforzo dall’IBR, più in vista nel panorama cestistico nazionale, il modo migliore per ricordare la grande figura di Claudio Papini, l’istruttore del Basket Rimini che ha costruito nella sua lunga carriera riminese decine di campioni. Due di questi, Franco Ferroni e Massimo Ruggeri, erano presenti alla presentazione della manifestazione che ha in Mediolanum il main sponsor. Il primo, vice allenatore agli Angels, ha ricordato: “Di maestri come Papini non se ne trovano purtroppo tanti; ci ha preso ragazzini a 13 anni insegnandoci con passione e facendoci amare tutti i fondamentali del basket e non era facile perché a quella età i ragazzi vogliono soprattutto divertirsi. Vincendo tutto a livello nazionale, ci siamo resi conto a posteriori che quella fatica in palestra era stata preziosa”.

“Il ‘Papo’ non era facile da digerire. Capitava che per dieci giorni non vedessimo la palla – aggiunge Ruggeri – ma quel metodo funzionava alla grande. Noi abbiamo imparato a giocare a pallacanestro. Ora in palestra, invece, la palla compare subito”.

Una serata dedicata al “Papo” è stata organizzata per lunedì 30 al Flaminio alla presenza di tutte le squadre. E’ prevista la consegna del Premio Papo 2018 in memoria di un tecnico romano, animazione e musica con spazio dedicato all’associazione di volontariato Centro 21 Riccione che si occupa di persone colpite da sindrome di down. Tra gli eventi della serata anche la presentazione da parte del caoch Paolo Moretti del Dream Camp (giovani ai 7 ai 17 anni) di cui è testimonial il figlio Davide, giocatore dell’Università Texas Tech arrivata tra le prime otto in Usa. Il camp farà tappa a Rimini dal 17 al 23 giugno.

Tra le squadre romagnole iscritte, troviamo IBR, Angels, Crabs, San Marino, Villa Verucchio, Cesena, Cesenatico, Ravenna (tre formazioni di due club), Forlì e Imola.

Il livello tecnico si annuncia buono con club e allenatori in vista nel panorama nazionale. Dalla prima edizione del 2016 in cui erano invitate solo 16 squadre, comunque è cambiato il basket giovanile e la sua filosofia. “C’era meno frenesia di adesso di arrivare in prima squadra, più pazienza nella costruzione dei giocatori e gli investimenti nel settore giovanile erano più forti rispetto ad ora” dice il responsabile tecnico dell’IBR Massimiliano Intorcia.

Programma, risultati e notizie si potranno seguire sui siti diIBR e Angels.

Stefano Ferri