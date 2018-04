Al museo della città di Rimini due giorni dedicati alla filosofia con importanti esperti del settore

Attualità

Rimini

| 16:44 - 26 Aprile 2018

Il “Velo di Maya”, che andrà in scena nelle giornate del 23 e 24 giugno, al "Museo della città"di Rimini, è un workshop ideato, organizzato e promosso dalla società Pragma di Milano e dall’Isur di Rimini per rimettere nuovamente in gioco convinzioni e sfidare opinioni, in un ricco percorso filosofico tra Oriente e Occidente. Il biglietto intero per queste due giornate costerà 120 €, mentre quello ridotto 70 € e, soprattutto, saranno aperte a tutti. In questo workshop saranno coinvolti un nutrito e autorevole numero di docenti, filosofi, psicologi e professionisti nell’ambito del counseling, delle pratiche filosofiche e delle discipline orientali, oltre alla partecipazione straordinaria del Prof. Umberto Curi e del Prof. Giuseppe Cognetti. Assisteremo a lectio magistralis, tavole rotonde, simposi e laboratori esperienziali, durante i quali ciascuno avrà la possibilità di inoltrarsi lungo gli impervi sentieri che conducono alla Verità, provando a scoprire (e riscoprire) il cosiddetto “Velo di Maya”. È possibile distinguere il vero dai sogni ed accedere ad una conoscenza scevra da illusioni? Può il pensiero sgombrare la mente dai fantasmi e dalle apparenze e giungere ad una visione nitida delle cose? Interrogarsi sulla Verità mette in gioco noi stessi, facendoci percepire le nostre possibilità e i nostri limiti. Lungo il viaggio dell'esistenza ci sentiamo talvolta più vicini, talvolta più distanti, dall'averla raggiunta. Gli organizzatori del workshop cercheranno di dare una risposta a tutti questi interrogativi.