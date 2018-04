Polisportiva Celle, brillano le giovanissime Camilla e Alice Casadei: per loro un oro e un argento

Cronaca

Rimini

| 16:14 - 26 Aprile 2018

Un altro weekend di gare per la Polisportiva Celle: sabato 21 aprile a Ferrara si è presentata davanti ai giudici del Campionato individuale Silver LD (categoria più alta) Elisa Beltrambini che nella categoria Allieve 4 ottiene un ottimo settimo posto sulle 26 atlete in competizione. Domenica a Cesena nella Palestra Renato Serra si è tenuta la seconda prova del campionato Regionale Silver LC e LC3. Nella categoria Junior 1 LC, Sara Savona, Linda Magli e Ilaria Grasso si sono piazzate rispettivamente sesta, quattordicesima e diciannovesima. In LC3, nella categoria Allieve 2, la Polisportiva Celle ha ottenuto un oro con Camilla Casadei, un argento in Junior 1 con Alice Casadei e un bronzo per Anna Lisi in Senior 1. Settima e decima posizione per Elisa Giorgetti e Chiara Giorgetti. In Junior 3 quinto posto per Paris Vanda.