All'isola dei Platani di Bellaria Igea Marina tornano i mercatini di primavera, il programma

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:30 - 26 Aprile 2018

Tanta musica, artisti ed il caratteristico mercatino a km zero, prodotti della natura, piante, fiori, artigianato, tipicità alimentari e punti ristoro. Questo ed altro nei due giorni di festa che animeranno l’Isola dei Platani sabato 28 e domenica 29 aprile, in occasione dell’edizione 2018 dei “Mercatini di Primavera”.





Si parte sabato mattina alle 10 con l’apertura del mercatino dedicato all’artigianato artistico, con piante e fiori, prodotti enogastronomici tipici ed erboristerie. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, in piazzetta Fellini sarà presente un punto informativo del centro culturale Kas8 Factory, con raccolta fondi in collaborazione con la Biblioteca Comunale per l'acquisto di nuovi libri e materiali: per l’occasione, libri dismessi e selezionati verranno donati a chi contribuirà alla raccolta con un’“offerta consapevole”.

A partire dalle 16.00, il pony Nina sarà nella stessa piazzetta, dove i bambini, ma anche gli adulti, avranno la possibilità di imparare tanti aspetti sulla vita dei cavalli.





Domenica 29 aprile, a partire dalle 15.30, l’Isola dei Platani si trasformerà in una vera e propria Strada degli Artisti a cura della Scuola di Musica Quattro Quarti. Molti i punti musica presenti, con generi e strumenti musicali differenti per tutti i gusti, cui si unirà una mostra fotografica di Marco Gessi. Piazzetta Fellini invece accoglierà “Santarcangelo dei Pittori”, una realtà nata negli anni '80 e che comprende ormai una ventina di artisti che, con il proprio stile e i propri colori, contribuiscono a portare avanti la tradizione, uscendo dai propri studi per incontrarsi e condividere la passione per la pittura.