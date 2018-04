Bilancio partecipativo, 25mila euro a disposizione delle idee dei cittadini di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 26 Aprile 2018

Verrà presentata sabato 28 aprile in biblioteca nel corso della mattinata la terza edizione del percorso partecipato “Adesso scelgo io!”. A partire dalle ore 11, il sindaco Alice Parma e il vice sindaco e assessore al Bilancio Emanuele Zangoli illustreranno l’iniziativa del Bilancio partecipato che mette a disposizione di cittadini e associazioni 25mila euro del bilancio dell’ente per i loro progetti.



Dal 28 aprile al 1° giugno si aprirà invece la fase di presentazione vera e propria dei vari progetti, che saranno successivamente valutati da una commissione tecnica prima dell’ammissione al voto. Terminata questa fase, partirà poi la consueta promozione delle proposte avanzate, che dovrà concludersi entro il 14 luglio: due settimane di tempo durante le quali i proponenti dei diversi progetti cercheranno di aggiudicarsi i voti dei santarcangiolesi (a partire dai 16 anni d’età). Verranno infatti finanziate le proposte che avranno ottenuto il maggior numero di consensi, fino all’esaurimento dell’importo stanziato.



Sono cinque le aree tematiche in cui potranno spaziare i progetti sono cinque: Lavori pubblici, mobilità e viabilità; Spazi e aree verdi; Attività socio-culturali e sportive; Politiche sociali, educative e giovanili; Sviluppo socio-economico, turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio. Per conoscere meglio il bilancio partecipato e approfondire le modalità presentazione dei progetti è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune (https://bit.ly/2HcJCL8).