Riccione e Misano, contrasto all'abuso di alcool nei parcheggi dei locali. Il plauso del Sindacato

Attualità

Riccione

| 14:30 - 26 Aprile 2018

“Il Silb locale plaude alle iniziative adottate dai Comuni di Riccione e Misano Adriatico, provvedimenti che in parte recepiscono le sollecitazioni giunte loro dalla nostra associazione – dice il presidente regionale Silb, Gianni Indino -. Il contrasto all’alcol è un tema a noi molto caro, quanto lo è la salute dei ragazzi che frequentano i nostri locali. I carichi di bottiglie di alcolici all’interno dei bagagliai delle auto nei parcheggi, sono una piaga sociale e chi non se ne rende conto vuole chiudere gli occhi. Bene fanno le amministrazioni ad iniziare a porre un freno. Nei parcheggi dei locali vengono consumate quantità industriali di alcol, acquistato a basso costo e spesso di scarsa qualità.





Quelle adottate dai Comuni di Riccione e Misano Adriatico serviranno a dare nuovo impulso a quella politica di sensibilizzazione che non è riuscita con convegni e dibattiti pubblici: siamo certi che in questo modo si potranno ottenere maggiori risultati. Mi auguro che non ci si fermi qui e che si dia continuità a una serie di nostre proposte che vorrebbero si porgesse maggiore attenzione verso quei personaggi, spesso a dir poco ambigui, che speculano sulla salute dei ragazzi e di riflesso sulle attività dell’intrattenimento notturno, offrendo loro con complicità di minimarket, bar e pub le bevute a bassissimo costo e di scarsa qualità, con promozioni che puntano sulla quantità, dagli shortini di superalcolici ai secchielli di cocktail a prezzi irrisori. Nel Comune di Rimini è pronto il regolamento che vieta l’esposizione degli alcolici all’esterno delle attività commerciali: valutiamo questo come un primo passo di una strada che prosegua nella direzione già segnata dai Comuni vicini. Da parte dei gestori dei locali da ballo, come da Protocollo d’intesa sulla sicurezza siglato nel 2017 anche in ambito territoriale, massima collaborazione con le forze dell’ordine per la segnalazione di eventuali situazioni di illegalità, con l’affidamento dei controlli a personale della sicurezza autorizzato e adeguatamente formato”.