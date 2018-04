Ricchiuti e altri big del calcio locale al torneo di calcio per persone con disabilità

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:53 - 26 Aprile 2018

Si è svolto giovedì mattina al Valentino Mazzola il “Mundialito di calcio” per persone con disabilità organizzato dalla A.S.D. AG23, facente parte della Cooperativa Sociale la Fraternità nata nel 1992 e sviluppata all’interno dell’esperienza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (APG23), fondata da don Oreste Benzi. Coinvolte una decina di squadre provenienti dalle province di Rimini, Cesena, Bologna con sessanta ragazzi in gara. A vincere il mundialito, per il secondo anno consecutivo, è stata la cooperativa Laruccia premiata con medaglie e coppa di rito dal capitano gialloblù Daniele Dalla Bona. Presenti al Torneo anche Massimo Bonini, Adrian Ricchiuti, Walter Berlini, Paolo Rossi, Valter Nicoletti, Gigi Bizzotto, Davide Zannoni Firmino Pederiva, Giordano Cinquetti e tanti alti amici dell’A.S.D. AG23.